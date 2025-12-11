LIVE Scandicci-Club Alianza Lima 1-0 Mondiale per club volley femminile 2025 in DIRETTA | tosvane avanti anche nel secondo set 12-9

Diretta live dal Mondiale per club di volley femminile 2025: Scandicci e Club Alianza Lima si sfidano in una partita combattuta, con le squadre che si alternano nel punteggio e momenti di grande spettacolo. Segui gli aggiornamenti in tempo reale e i dettagli della sfida tra le due squadre.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-DENTIL PRAIA CLUBE ALLE 17.30 16-10 Invasione Alianza 15-10 Parallela di Antropova da zona 2 14-10 Vincente Rodriguez da zona 4 14-9 Aceeeeeeeeeeeeeeee Frankliiiiiiiiiiiin 13-9 Diagonale Antropova da zona 2 12-9 Miracolo di Ribechi in difesa e attacco di Bosetti da zona 4 sulle mani del muro 11-9 Muroooooooooooooo Antropovaaaaaaaaaaaaaaaaa 10-9 Invasione aerea Bechis 10-8 Primo tempo De la Pena 10-7 Diagonale stretto di Franklin da zona 4 9-7 Errore al servizio Scandicci 9-6 Pallonetto di Franklin da zona 4 8-6 Diagonale di Franklin da zona 4 7-6 Errore al servizio Scandicci 7-5 Ancora Antropova in parallela da seconda linea 6-5 Difesa di Ribechi e diagonale vincente di Antropova da seconda linea 5-5 Non cade niente nel campo di Scandicci, super difese e vincente Franklin da seconda linea 4-5 Errore al servizio Scandicci 4-4 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeee Antropovaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 3-4 Primo tempo Weitzel 2-4 Parallela di Rodriguez da zona 4 2-3 Primo tempo Graziani 1-3 Mamo out Rodriguez da zona 4 1-2 Parallela di Rodriguez da zona 4 1-1 Palloonetto di Antropova da zona 4 0-1 Ace Sanchez 25-21 Il primo tempo di Graziani chiude un primo set complicato per la squadra di Gaspari che nel finale, trascinata da Franklin, ha staccato le rivali 24-21 Orle vincente in pallonetto da zona 2 24-20 Diagonale di Franklin da zona 4 23-20 La diagonale di Orle da zona 4 23-19 Alzata di Ribechi per Antropova che chiude da zona 2 22-19 Diagonale di Franklin da zona 4 21-19 Parallela di Franklin da zona 4 20-19 Diagonale di Antropova da zona 2 a chiudere una lunga azione 19-19 Pallonetto di Antropova da zona 2 18-19 Tocco Di Rodriguez di seconda intenzione 18-18 Out il primo tempo di Graziani 18-17 Parallela di Franklin da zona 4 17-17 Diagonale di Franklin da zona 4 16-17 Marin di seconda intenzione 16-167 Vincente Antropova da zona 2 15-16 La slash di Hart 15-15 Primo tempo Hart a chiudere una lunga azione 15-14 Pallonetto Rodriguez da zona 4 15-13 Aceeeeeeeeeeeeeee Antropovaaaaaaaaaaa 14-13 Primo tempo Weitzel 13-13 Mano out Rodriguez da zona 4 13-12 Mano out Bosetti da zona 4 12-12 Out Antropova da zona 2 12-11 Parallela di Franklin da zona 4 11-11 Muro De La Pena 11-10 Errore al servizio Scandicci 11-9 Vincente Franklin da zona 4 10-9 Mano out Y.

Una super Scandicci piazza la seconda vittoria al Mondiale per Club. Superato per 3 a 0 Osasco São Cristóvão Saúde e semifinale del Mondiale ipotecata. Sugli scudi la statunitense Avery Skinner, autrice di 22 punti e Ekaterina Antropova 21. Ma la partita è s - facebook.com Vai su Facebook

La solita Guida la vittoria di Scandicci contro Zhetysu al Mondiale per Club Punto da fenomeno vero nel primo set #DAZN Vai su X

LIVE Scandicci-Club Alianza Lima, Mondiale per club volley femminile 2025 in DIRETTA: le toscane tornano subito in campo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO- oasport.it scrive

Quando Scandicci-Club Alianza Lima oggi, Mondiale per club volley femminile: orario, tv, streaming - La Savino Del Bene Scandicci torna in campo per l’ultimo atto della fase a gironi del Mondiale per Club, una sfida che può valere la qualificazione ... Come scrive oasport.it