LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos Eurolega basket 2026 in DIRETTA | snodo cruciale per non perdere il treno playoff
Segui con noi la diretta live di Olimpia Milano-Panathinaikos, un match fondamentale per la corsa ai playoff dell’Eurolega 2025-2026. La partita, valida per la quindicesima giornata, rappresenta uno snodo cruciale per entrambe le squadre nella fase decisiva della competizione. Restate aggiornati per tutte le emozioni e gli sviluppi in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Panathinaikos, match valevole per la quindicesima giornata dell’Eurolega 2025-2026. Sfida importantissima al Forum. Si è arrivata al quel punto della stagione dove anche una vittoria può segnare uno snodo cruciale della stagione. Milano è reduce dalla sconfitta contro il Baskonia, ma ora vivrà alcune settimane decisive in Eurolega, visto che avrà tre sfide casalinghe consecutive con Panathinaikos, Real Madrid e Fenerbahce. Dopo questo trittico di partite sicuramente il futuro europeo della squadra di Poeta sarà ben indirizzato. 🔗 Leggi su Oasport.it
