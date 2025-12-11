LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos Eurolega basket 2026 in DIRETTA | sfida dal grande fascino al Forum

Segui in diretta l’Eurolega di basket con la sfida tra Olimpia Milano e Panathinaikos al Forum. Un match di grande importanza per Milano, che cerca una vittoria fondamentale per mantenere vive le speranze playoff. Restate sintonizzati per aggiornamenti in tempo reale su questa partita dal forte fascino e alto livello competitivo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.03: Una partita importante per la squadra di Peppe Poeta, che affronta una delle migliori formazioni della competizione e soprattutto deve trovare una vittoria per non perdere la scia dei playoff. 20.00: Buonasera cominciamo la diretta di Olimpia Milano-Panathinaikos. Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Panathinaikos, match valevole per la quindicesima giornata dell’Eurolega 2025-2026. Sfida importantissima al Forum. Si è arrivata al quel punto della stagione dove anche una vittoria può segnare uno snodo cruciale della stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it