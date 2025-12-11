LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos Eurolega basket 2026 in DIRETTA | comincia la sfida del Forum!

Segui in diretta la sfida tra Olimpia Milano e Panathinaikos, valida per l'Eurolega 2026. Il match, al via al Forum, promette emozioni e grandi giocate. Rimani aggiornato sugli sviluppi e i risultati in tempo reale con la nostra copertura live.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COMINCIA LA SFIDA DEL FORUM! 20.27: Ultimissime momenti prima del match. 20.25: E’ il momento della presentazione delle due squadre. 20.22: L’Olimpia ha affrontato il Panathinaikos per ben trenta volte nella sua storia. Il record è di 11 vittorie per i milanesi contro le 19 dei greci. 20.18: Soprattutto in difesa Milano dovrà essere superlativa. Il Panathinaikos è 9-1 quando segna oltre 85 punti, mentre ha perso quattro volte quando è rimasto sotto questa quota. 20.15: Servirà una grande prestazione all’Olimpia, che continua ad avere l’infermeria piena. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: comincia la sfida del Forum!

