LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos 96-89 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | Brooks e LeDay illuminano la notte del Forum

L’Olimpia Milano batte Panathinaikos 96-89 in una serata emozionante al Forum, valida per l’Eurolega 2026. Brooks e LeDay si distinguono, regalando spettacolo e vittoria ai biancorossi. La partita segna l’ultima sfida casalinga prima del trasferimento all’Allianz Cloud, chiudendo un capitolo importante per la squadra milanese.

Chiudiamo qui il nostro live e grazie per averci seguito. Una serata da incorniciare per l'Olimpia, che ora saluterà il Forum, visto che le prossime in Eurolega le giocherà all'Allianz Cloud. Adesso domenica sfida alla Virtus Bologna e poi la prossima settimana doppio impegno casalingo con Real Madrid e Fenerbahce. Questa è l'ottava vittoria in quindici partite per Milano, che si rilancia sempre di più in zona Playoff e avvicina anche il Panathinaikos (ora 9-6), a cui non sono bastati 19 punti di Kostas Sloukas. PRESTAZIONE FENOMENALE DELL'OLIMPIA! Forse la miglior partita della stagione per Milano, trascinata dai 26 punti di Armoni Brooks (8 triple) e dai 15 di Zach LeDay.