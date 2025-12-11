LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos 89-73 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | ultimi cinque minuti al Forum
L'Olimpia Milano affronta il Panathinaikos nel match di Eurolega Basket 2026, con il punteggio attuale di 89-73. Gli ultimi cinque minuti si giocano al Forum, mentre i tifosi seguono in tempo reale l'andamento della partita. Un confronto intenso tra le due squadre, con momenti chiave e strategie che tengono alta la suspense.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 95-84 Ancora due punti un po’ troppo facili per Hernangomez. Manca 1’43 alla fine. Timeout di Poeta che vuole tranquillizzare la squadra in vista di questo finale. 95-82 Ancora Sloukas con due punti in penetrazione. 95-80 Ellis glaciale dalla lunetta. Ultimi sforzi per l’Olimpia. 93-80 Shorts segna in penetrazione. Due minuti e mezzo alla fine della partita. 93-78 Grande azione di Milano e schiacciata di Nebo. 91-78 Shorts alza per Faried che appoggia al vetro. 91-76 Dentro un libero per Nebo. 90-76 Tripla di Hernangomez dall’angolo. Milano ora deve stare calma e non cadere in provocazioni tipo quelle di Sloukas. 🔗 Leggi su Oasport.it
