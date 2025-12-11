LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos 80-59 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | si entra nell’ultimo quarto

Segui in tempo reale l'incontro tra Olimpia Milano e Panathinaikos, con aggiornamenti live sull'Eurolega 2026. L'ultimo quarto si apre con Milano in vantaggio, grazie a un tap-in decisivo di Nebo. Rimani aggiornato sugli sviluppi della partita e sui momenti chiave che stanno definendo l'esito dell'incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 82-66 Tap-in fondamentale di Nebo che sblocca Milano. 80-66 Sloukas prova a suonare la carica. Milano deve riaccendersi. Sloukas ruba palla ad Ellis e Poeta chiama subito timeout per tranquillizzare la squadra. 80-64 Yurtseven appoggia la ferro. Si è fatto male Leandro Bolmaro che zoppica vistosamente. Infortunio sicuramente muscolare per il giocatore argentino. 80-62 Subito tripla di Nunn. FINISCE IL TERZO QUARTO! Una Milano meravigliosa vola sul +21 all’ingresso negli ultimi dieci minuti. Non è ancora finita e sarà importante l’inizio del quarto quarto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos 80-59, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: si entra nell’ultimo quarto

Olimpia Milano trionfa alla VBS Cup: 400 bambini protagonisti di una festa di minibasket. #sport - facebook.com Vai su Facebook

Olimpia 4 All è il progetto sociale di Olimpia Milano dedicato a promuovere l’inclusione nello sport, costruire una rete territoriale solida e favorire l’accesso al basket per tutti, con particolare attenzione al tema della disabilità intellettiva e cognitiva Leggi di più Vai su X

| Olimpia Milano vs Panathinaikos: diretta 4Q 90-73 5' - 66 a 7'40'' poi l'Olimpia per il 82- Riporta pianetabasket.com

LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos 80-59, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: si entra nell’ultimo quarto - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grandissima difesa di Quinn Ellis, che porta alla persa del Pana. oasport.it scrive

Live Euroleague Basketball Milano vs Panathiniakos Athens!

Video Live Euroleague Basketball Milano vs Panathiniakos Athens! Video Live Euroleague Basketball Milano vs Panathiniakos Athens!