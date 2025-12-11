LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos 80-59 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | si entra nell’ultimo quarto
Segui in tempo reale l'incontro tra Olimpia Milano e Panathinaikos, con aggiornamenti live sull'Eurolega 2026. L'ultimo quarto si apre con Milano in vantaggio, grazie a un tap-in decisivo di Nebo. Rimani aggiornato sugli sviluppi della partita e sui momenti chiave che stanno definendo l'esito dell'incontro.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 82-66 Tap-in fondamentale di Nebo che sblocca Milano. 80-66 Sloukas prova a suonare la carica. Milano deve riaccendersi. Sloukas ruba palla ad Ellis e Poeta chiama subito timeout per tranquillizzare la squadra. 80-64 Yurtseven appoggia la ferro. Si è fatto male Leandro Bolmaro che zoppica vistosamente. Infortunio sicuramente muscolare per il giocatore argentino. 80-62 Subito tripla di Nunn. FINISCE IL TERZO QUARTO! Una Milano meravigliosa vola sul +21 all’ingresso negli ultimi dieci minuti. Non è ancora finita e sarà importante l’inizio del quarto quarto. 🔗 Leggi su Oasport.it
| Olimpia Milano vs Panathinaikos: diretta 4Q 90-73 5' - 66 a 7'40'' poi l'Olimpia per il 82- Riporta pianetabasket.com
Grandissima difesa di Quinn Ellis, che porta alla persa del Pana.
