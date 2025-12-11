LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos 67-53 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | EA7 finora esaltante

Segui in tempo reale l'incontro di Eurolega tra Olimpia Milano e Panathinaikos, con aggiornamenti sul punteggio e le azioni salienti. La partita sta vedendo un'ottima prestazione dell'EA7, che si mantiene in vantaggio e mostra grande intensità difensiva. Restate collegati per non perdere i momenti più emozionanti della sfida.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 73-55 Guduric porta Milano sul +18 dalla lunetta. ELLIS STOPPA MITOGLOU! Giocata difensiva clamorosa del britannico. 73-57 Al terzo rimbalzo offensivo Mitoglou segna. 73-55 LeDay non sbaglia dalla lunetta. Due minuti alla fine del quarto. 71-55 Due liberi per Sloukas. 71-53 TRIPLA FRONTALE DI BOOKER! 68-53 Un solo libero per Booker. Timeout televisivo al Forum. Cinque minuti alla fine del terzo quarto 67-53 Tripla di Sloukas e il Pana prova a reagire. 67-50 Nunn batte la difesa milanese e appoggia al ferro. 67-48 Dentro il libero supplementare di LeDay. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos 67-53, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: EA7 finora esaltante

