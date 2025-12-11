LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos 54-44 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | Brooks fa impazzire il Forum

Segui con noi la diretta dell'incontro tra Olimpia Milano e Panathinaikos, un match ricco di emozioni e sorprese. Dopo un primo tempo eccezionale, i biancorossi di Peppe Poeta si preparano a ripartire nel secondo tempo. Restate aggiornati per vivere ogni istante di questa sfida di Eurolega Basket 2026.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE IL SECONDO QUARTO! Primo tempo fenomenale della squadra di Peppe Poeta. Milano è trascinata da uno straordinario Armoni Brooks, che ha già segnato 20 punti, e comanda alla pausa lunga. LEDAY STOPPA SHORTS! 54-44 Super canestro dall’angolo di LeDay. Ultimi dieci secondi. 52-44 Grant batte Shields e appoggia al tabellone. 52-42 Tripla di Shorts e Pana sul -10. Ultimo minuto del primo tempo. 52.39 Segna il libero lo spagnolo. 52-38 Canestro con fallo di Hernangomez che spegne un attimo l’entusiasmo del Forum. 52-36 NON E’ VEROOOOOOOOOOOOOOOOOOO! BROOOOOOOKS DA CENTROCAMPO PRATICAMENTE! 20 punti per l’americano. 🔗 Leggi su Oasport.it