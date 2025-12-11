LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos 40-34 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | momento eccezionale per la squadra di Poeta

Segui in tempo reale l'incontro tra Olimpia Milano e Panathinaikos nella fase di Eurolega 2026. La partita è in corso con un punteggio di 40-34, grazie a un momento eccezionale della squadra di Poeta. Restate aggiornati per tutte le emozioni e le azioni salienti di questa sfida intensa e coinvolgente.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-34 RICCIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! TRIPLAAAAAA! Cinque minuti all’intervallo. 37-34 Miracolo di Shorts sulla sirena. Un canestro assurdo dell’americano sulla difesa di Ricci. 37-32 12 anche per Nebo. 36-32 Un solo libero per Shorts. 36-31 ESPLODE IL FORUM! Super azione di Milano con Guduric che trova tutto solo Ricci. Timeout di Ataman. 34-31 BROOOOOOOOOKS! TRIPLAAAAAAA! 31-31 Super tripla frontale di Guduric. 28-31 Yurtseven con il jumper dalla media. 28-29 Bella combinazione tra Guduric e Nebo, con il centro sloveno che va ad appoggiare al ferro. 26-29 Due liberi di Brooks. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos 40-34, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: momento eccezionale per la squadra di Poeta

Olimpia Milano trionfa alla VBS Cup: 400 bambini protagonisti di una festa di minibasket. #sport - facebook.com Vai su Facebook

Olimpia 4 All è il progetto sociale di Olimpia Milano dedicato a promuovere l’inclusione nello sport, costruire una rete territoriale solida e favorire l’accesso al basket per tutti, con particolare attenzione al tema della disabilità intellettiva e cognitiva Leggi di più Vai su X

LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos 21-26, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: greci avanti a fine primo quarto - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 31- Da oasport.it

Eurolega, Olimpia Milano-Panathinaikos alle 20.30 su Sky Sport Basket - L'Olimpia Milano comincia la prima di tre gare consecutive davanti al proprio pubblico ospitando il Panathinaikos al Forum di Assago. Scrive sport.sky.it