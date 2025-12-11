LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos 21-26 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | greci avanti a fine primo quarto

Segui in tempo reale l'andamento della sfida tra Olimpia Milano e Panathinaikos nell'Eurolega 2026. La partita è iniziata con i greci avanti nel primo quarto, ma si mantiene equilibrata con momenti di spettacolo e intensità da entrambe le squadre. Aggiorna la diretta per non perdere gli ultimi sviluppi e le azioni più emozionanti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 31-31 Super tripla frontale di Guduric. 28-31 Yurtseven con il jumper dalla media. 28-29 Bella combinazione tra Guduric e Nebo, con il centro sloveno che va ad appoggiare al ferro. 26-29 Due liberi di Brooks. 24-29 Tripla di Ellis che risponde subito. 21-29 Nunn brucia la retina dall’arco. FINISCE IL PRIMO QUARTO! Pana in vantaggio di cinque punti alla prima sirena. I greci hanno piazzato un parziale di 14-0 che ha fatto malissimo a Milano, che ha comunque avuto la forza di reagire nel finale. Nove punti di Faried e otto di Sloukas per il Pana, mentre sono otto quelli di Shields. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos 21-26, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: greci avanti a fine primo quarto

