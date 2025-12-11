LIVE Nuoto Campionati Italiani vasca corta 2025 in DIRETTA | si rivede Ragaini Potenza vola nei 400 misti! Sorprende Randellini Mao non spinge

Segui in diretta i Campionati Italiani di nuoto in vasca corta 2025 a Riccione. Aggiornamenti in tempo reale su tutte le gare, con ritorni e sorprese tra gli atleti, tra cui Ragaini, Potenza, Randellini e Mao. Resta con noi per non perdere nessuna emozione di questa competizione.

19.53: per oggi è tutto, appuntamento a domani alle 10.25 per la seconda sessione di gare a Riccione. Grazie per averci seguito e buona serata! 19.51: E' stata una giornata sorprendente per qualità delle prestazioni, questa inaugurale dei campionati italiani. Emanuele Potenza su tutti con un gran tempo nei 400 misti, molto bene anche Alessandro Ragaini che si rivede nei 400 stile libero. Emma Randellini si prende il terzo tempo all time dei 1500 stile libero, oltre al primo titolo assoluto. Bene Stefanì, Capretta, Pasquino, Deplano, Mascolo e Lisa Angiolini che si prende una piccola rivincita dopo aver dovuto rinunciare all'Europeo per un attacco influenzale