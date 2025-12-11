LIVE Nuoto Campionati Italiani vasca corta 2025 in DIRETTA | si rivede Ragaini Potenza vola nei 400 misti! Mao non spinge

Segui in tempo reale i Campionati Italiani di nuoto in vasca corta 2025, con aggiornamenti sulle gare e le performance dei principali atleti. Tra emozioni e sorprese, si rivede Ragaini e Potenza si distingue nei 400 misti. Restate con noi per tutte le novità in diretta.

19.25: Non c'è Simona Quadarella al via dei 1500 stile libero. Queste le protagoniste della serie veloce che chiude la serata odierna: 0 ITA SPENNATO Mahila Rari Nantes Florentia Asd 2009 16'15.24* 1 ITA RANDELLINI Emma H. Sport ssd – Firenze 2005 16'12.98 2 ITA TETTAMANZI Alisia G.S. Marina Militare – Nuotatori Milanesi 1997 16'07.26* 3 ITA PROCACCINI Valentina GS Fiamme Azzurre – Circolo Canottieri Aniene 2008 16'05.19 4 ITA CESARANO Noemi G.S. Marina Militare – Time Limit asd 2003 15'54.46* 5 ITA PEDEMONTE Sara Team Trezzo Sport ssd 2009 15'58.96 6 ITA POZZOBON Barbara GS Fiamme Oro – Hydros usd – Oderzo 1993 16'05.

