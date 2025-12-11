LIVE Nuoto Campionati Italiani vasca corta 2025 in DIRETTA | prima giornata con Deplano Quadarella e Mao

Segui con noi la prima giornata dei Campionati Italiani di nuoto in vasca corta 2025, in diretta live. Appuntamento con le ultime novità, le performance dei principali atleti come Deplano, Quadarella e Mao, e aggiornamenti in tempo reale su tutte le gare in programma. Resta sintonizzato per non perdere nessun dettaglio di questa competizione.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli Assoluti invernali di nuoto 2025 in vasca corta. Alla piscina Comunale di Riccione si disputa l'ultima grande manifestazione nazionale di un 2025 che ha regalato tante soddisfazione al nuoto azzurro. Tante le assenze, inevitabili a causa dei programmi di tante star azzurre (Ceccon, Razzetti, oltre a Curtis e Bottazzo che negli States sono di stanza) di trascorrere qualche mese in un altro continente e a causa del virus influenzale che ha colpito buona parte della squadra azzurra di ritorno da Lublino.