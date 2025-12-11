LIVE Nuoto Campionati Italiani vasca corta 2025 in DIRETTA | Potenza stupisce nei 400 misti! Brillano Angiolini e Deplano Mao non spinge
Segui in tempo reale i Campionati Italiani di nuoto in vasca corta 2025, con le ultime notizie e risultati aggiornati. Potenza sorprende nei 400 misti, mentre Angiolini e Deplano si distinguono tra le eccellenze della manifestazione. Restate con noi per non perdere nessun dettaglio di questa emozionante competizione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.07. Ai 200 Ragaini, Lambert, De Tullio 19.02: Francesco Volpe con 3’42?82 vince la penultima serie dei 400 stile libero. Interessante l’ultima serie. Questi i protagonisti: 1 ITA PROIETTI COLONNA Alessio G.S. Marina Militare – Aurelia Nuoto asd 1998 3’42.46 2 ITA DE TULLIO Luca GS Fiamme Oro – Circolo Canottieri Aniene 2003 3’41.50 3 ITA LAMBERTI Matteo Centro Sp.vo Carabinieri – G.A.M. Team ssd – Brescia 1999 3’39.87 4 ITA DE TULLIO Marco Circolo Canottieri Aniene 2000 3’36.39* 5 ITA MARCHELLO Davide Centro Sportivo Esercito – Aurelia Nuoto asd 2001 3’39. 🔗 Leggi su Oasport.it
Con le medaglie conquistate a Lublino (Polonia) durante i Campionati europei di nuoto in vasca corta gli atleti delle #Fiammeoro hanno dato il loro importante contributo al primato dell'Italia nel medagliere. Thomas Ceccon ha vinto l'oro nei 100 dorso e con la - facebook.com Vai su Facebook
DA OASPORT - #Nuoto #Sportintv Calendario Campionati Italiani nuoto vasca corta 2025: programma, orari, tv, streaming: Dall’11 al 13 dicembre allo Stadio del Nuoto di Riccione andranno in scena i campionati invernali italiani in vasca corta. L’ultima… oas Vai su X
Quando i Campionati Italiani di nuoto in vasca corta 2025 oggi: orari 11 dicembre, tv, streaming - Oggi, giovedì 11 dicembre, prima giornata dei campionati italiani invernali di nuoto in vasca corta. Riporta oasport.it
LIVE Nuoto, Campionati Italiani vasca corta 2025 in DIRETTA: prima giornata con Deplano, Quadarella e Mao - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli Assoluti invernali di nuoto 2025 in vasca ... Come scrive oasport.it