LIVE Nuoto Campionati Italiani vasca corta 2025 in DIRETTA | attenzione ad Alessandra Mao Presenti Quadarella e Deplano

Segui in diretta i Campionati Italiani di nuoto in vasca corta 2025, con aggiornamenti su Alessandra Mao, Quadarella e Deplano. Numerose assenze si sono verificate a causa di impegni internazionali e di un’ondata influenzale che ha colpito la squadra azzurra al rientro da Lublino. Resta aggiornato per tutte le ultime notizie e risultati.

18.08: Tante le assenze, inevitabili a causa dei programmi di tante star azzurre (Ceccon, Razzetti, oltre a Curtis e Bottazzo che negli States sono di stanza) di trascorrere qualche mese in un altro continente e a causa del virus influenzale che ha colpito buona parte della squadra azzurra di ritorno da Lublino. Restano, per quelli che ci saranno, tre giorni di passerelle, applausi, festa e auguri ma anche di voglia di gareggiare e di riscatto per chi non ha partecipato o non è riuscito a centrare i propri obiettivi agli Europei di Lublino. 18.05: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli Assoluti invernali di nuoto 2025 in vasca corta.

