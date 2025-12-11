LIVE Conegliano-Dentil Praia Clube Mondiale per club 2025 in DIRETTA | scontro diretto per il primo posto
Seguite con noi la diretta del match tra Conegliano e Dentil Praia Clube, decisivo per il primo posto nel girone del Mondiale per club 2025 di volley femminile. Un incontro che promette grandi emozioni e spettacolo, con le due squadre pronte a darsi battaglia per la leadership. Restate sintonizzati per aggiornamenti in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Conegliano e Dentil Praia Clube, partita valevole per la terza ed ultima giornata della fase a gironi del Mondiale per club 2025 di volley femminile. Le campionesse del Mondo dell’Imoco tornano in campo per il primo big match del proprio cammino con in palio il primo posto del raggruppamento. La squadra di Daniele Santarelli non ha avuto problemi nei primi due incontri con le Orlando Valkyries e lo Zamalek, raccogliendo due comode vittorie per 3-0 contro due avversarie ampiamente alla portata delle venete. 🔗 Leggi su Oasport.it
