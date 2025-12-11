LIVE Conegliano-Dentil Praia Clube Mondiale per club 2025 in DIRETTA | pochi minuti al via dell’incontro

Segui in tempo reale il match tra Conegliano e Dentil Praia Clube, valido per il Mondiale per club 2025. Le campionesse dell’Imoco tornano in campo per il primo grande impegno del torneo, con l’obiettivo di conquistare il primo posto nel girone. Aggiorna la diretta per tutte le emozioni e gli aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.13 Le campionesse del Mondo dell’Imoco tornano in campo per il primo big match del proprio cammino con in palio il primo posto del raggruppamento. 17.10 Buon pomeriggio amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale di Conegliano-Praia Clube Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Conegliano e Dentil Praia Clube, partita valevole per la terza ed ultima giornata della fase a gironi del Mondiale per club 2025 di volley femminile. Le campionesse del Mondo dell’Imoco tornano in campo per il primo big match del proprio cammino con in palio il primo posto del raggruppamento. 🔗 Leggi su Oasport.it