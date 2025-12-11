LIVE Conegliano-Dentil Praia Clube 3-0 Mondiale per club 2025 in DIRETTA | dominio delle pantere che vincono il girone
Nel match valido per il Mondiale per club 2025, Conegliano si impone con un netto 3-0 contro Dentil Praia Clube, dominando il girone C. Le Pantere dimostrano grande superiorità, chiudendo l'incontro con una prestazione convincente, culminata con l'ultimo punto di Isabelle Haak. Segui la diretta per tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-20 Isabelle Haak mette la parola fine su quest’incontro con una parallela fulminea da posto 2. Prosecco DOC Imoco Conegliano batte 3-0 la Dentil Praia Clube. 24-20 Fast di Milka 24-19 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Daalderop!!! 23-19 Parallela di Zhu Ting da posto 4. 22-19 Primo tempo di Milka. 22-18 Muuuuuuuroooo Zhu Ting!! 21-18 Diagonale stretta di Gabi da posto 4. 20-18 Primo tempo di Gabi Martins 20-17 Errore al servizio Praia Clube 19-17 Lungo il servizio di Chirichella 19-16 Diagonale vincente di Gabi da posto 4. 18-16 Gabi Martins chiude sulla rete dopo la difesa in tuffo ad una mano di Haak 18-15 Lunga l’attacco da seconda linea di Priscila 17-15 Errore al servizio Conegliano 17-14 Attacco a tutto braccio di Haak che da posto 2 piega le mani del muro 16-14 Errore al servizio Imoco Conegliano 16-13 Errore al servizio Dentil Praia Clube 15-13 Diagonale di Caffrey da posto 2 15-12 Pipe vincente di Zhu 14-12 Caffrey tocca le mani del muro Time out Dentil Praia Clube 14-11 Adenizia non riesce ad arrivare sul pallone a causa dell’alzata sbagliata da Juliana 13-11 Pallonetto spinto di Haak 12-11 Attacco di prima intenzione di Joanna Wolosz che sorprende la prima linea avversaria 11-11 Errore al servizio Conegliano 11-10 Parallela vincente di Gabi da posto 4 10-10 Parallela fulminea di Koleva 10-9 Mani out di Koleva. 🔗 Leggi su Oasport.it
