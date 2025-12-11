LIVE Conegliano-Dentil Praia Clube 2-0 Mondiale per club 2025 in DIRETTA | 25-18 le venete vincono anche il secondo set

La partita tra Conegliano e Dentil Praia Clube prosegue nel Mondiale per club 2025, con le venete che si sono aggiudicate il secondo set con un punteggio di 25-18. La sfida, in diretta, offre emozioni e cambi di ritmo, con le squadre che si alternano in un match combattuto e ricco di colpi decisivi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-2 Diagonale di Caffrey 2-1 Pallonetto vincente di Haak 1-1 Mani out di Gabi 0-1 Ace di Juliana, che ha iniziato in campo il set TERZO SET 25-19 Haak mette la parola fine sul secondo set con la parallela da seconda linea dopo la perfetta ricezione di Serena Scognamillo. 24-19 Mani out di Caffrey 24-18 Diagonale strettissima di Gabi da posto 4. 6 set point per Conegliano 23-18 Diagonale di Koleva da posto 4. 23-17 Il pallone si impenna e ricade sulle giocatrici di Conegliano dopo che avevano murato la parallela di Caffrey 23-16 Koleva colpisce malissimo il pallone sulla diagonale tentata da posto 4. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Conegliano-Dentil Praia Clube 2-0, Mondiale per club 2025 in DIRETTA: 25-18, le venete vincono anche il secondo set

