LIVE Conegliano-Dentil Praia Clube 1-0 Mondiale per club 2025 in DIRETTA | 25-12 le pantere dominano il primo set
Diretta del match tra Conegliano e Dentil Praia Clube, valevole per il Mondiale per club 2025. Le pantere di Conegliano dominano il primo set con un punteggio di 25-12, mostrando grande solidità e determinazione. Segui gli aggiornamenti in tempo reale per non perdere nessuna novità sulla sfida tra queste due squadre di alto livello.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Mani out di Koleva 3-1 Fast di Chirichella 2-1 Pipe vincente di Monique 2-0 Diagonale fulminea di Gabi da posto 4 1-0 Larga la diagonale di Koleva, che ha iniziato il set al posto di Michelle SECONDO SET 25-12 Pallonetto spinto di Zhu Ting che chiude un primo set dominato dalle venete. 24-12 Diagonale di Caffrey da posto 4. Per poco non trova al difesa in tuffo Gabi 24-11 Muuuuuuuuuurooooooo Lubian chiude la diagonale a Caffrey 23-11 Zhu Ting gioca sulle mani del muro su un’alzata imperfetta 22-11 Larga la fast di Adenizia 21-11 Errore al servizio Praia Clube 20-11 Fuori l’attacco di Lubian 20-10 Parallela fulminea di Haak 19-10 Diagonale vincente di Koleva, neoentrata in campo. 🔗 Leggi su Oasport.it
