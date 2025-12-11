LIVE Conegliano-Dentil Praia Clube 0-0 Mondiale per club 2025 in DIRETTA | inizia l’incontro

Segui in tempo reale la sfida tra Conegliano e Dentil Praia Clube valida per il Mondiale per club 2025. Aggiorna la diretta per non perdere gli sviluppi dell'incontro, che si è aperto con un punteggio di 0-0. Ecco gli ultimi aggiornamenti e le azioni salienti di questa partita emozionante.

9-6 Slash di Michelle Pavao 9-5 Parallela di Michelle da posto 4. 9-4 Diagonale di Monique da posto 4 9-3 Le brasiliane non riescono a rigiocare dopo aver contenuto il pallonetto di Haak. Time out Dentil Praia Clube 8-3 Diagonale stretta di Haak da posto 2. 7-3 Errore in attacco di Caffrey 6-3 Zhu Ting pulisce la rete sulla ricezione sbagliata delle brasiliane 5-3 Parallela vincente di Zhu Ting 4-3 Diagonale di Haak da posto 2. 3-3 Caffrey pizzica le mani di Haak con la parallela da posto 4. 3-2 Pipe vincente di Zhu Ting 2-2 Mani out di Gabi da posto 4 1-2 Attacco vincente di Caffrey 1-1 Fast di Chirichella 0-1 Mika pulisce la rete su un pallone vagante.

