L’ITALIA RUGGISCE IN FRANCIA! Simone Deromedis trionfa davanti a Edoardo Zorzi magica doppietta in Val Thorens!

L’Italia conquista il podio in Francia con una storica doppietta nella tappa di Val Thorens, aprendo la stagione di Coppa del Mondo di skicross. Simone Deromedis e Edoardo Zorzi si sono distinti, segnando un risultato senza precedenti per gli azzurri in questa disciplina, che punta a grande successo anche alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

L'Italia ha confezionato una storica doppietta nella tappa che ha aperto la Coppa del Mondo di skicross, disciplina dello sci freestyle che sarà protagonista anche alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: mai nella storia due azzurri erano saliti sul podio nella stessa gara del massimo circuito internazionale itinerante, oggi i nostri portacolori hanno monopolizzato i primi due gradini del podio e hanno incominciato in maniera brillante l'annata agonistica. Il tricolore sventola altissimo a Val Thorens (Francia) per merito di Simone Deromedis ed Edoardo Zorzi, capaci di giganteggiare in lungo e in largo su una pista molto tecnica, complessa ed esigente.