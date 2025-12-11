L' Italia prima per aspettativa di vita nell' Ue 84,1 anni ma ultima per investimenti sanitari | il quadro Ocse 2025

L'Italia guida l'Unione Europea per aspettativa di vita alla nascita, raggiungendo 84,1 anni, ma si distingue anche per investimenti sanitari tra i più bassi. Il Report Ocse 2025 evidenzia come carenze di personale e lunghe liste di attesa rappresentino criticità significative per il sistema sanitario nazionale.

