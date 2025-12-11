L’Italia in cuffia | audioguide per bambini tra storia e divertimento

È stato presentato oggi, presso il Museo Nazionale Romano – Terme di Diocleziano, il progetto "L’Italia in cuffia", nato in condivisione fra Podcast Original Rai e Rai Radio Kids. Si tratta di una serie di audioguide originali, pensate e realizzate per i più piccoli, tradotte nelle lingue di maggiore diffusione. Prodotti che raccontano con linguaggio semplice e coinvolgente i più importanti monumenti e luoghi storici italiani. A guidare i bambini in questo viaggio sarà la voce narrante di Armando Traverso, storico conduttore Rai per l’infanzia, che è stato anche protagonista, insieme al pupazzo dj, della presentazione live, pensata per gli studenti delle scuole primarie. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it