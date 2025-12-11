L’Italia candida Roma a sede dell’Autorità doganale europea il governo | sarebbe la sua naturale collocazione
L’Italia ha presentato ufficialmente a Bruxelles la candidatura di Roma come sede dell’Autorità doganale europea (EUCA). La proposta, avanzata dal governo italiano, sottolinea la naturale collocazione della capitale italiana per questa nuova istituzione europea, evidenziando l’obiettivo di rafforzare il ruolo dell’Italia nel contesto delle politiche doganali e della cooperazione europea.
La candidatura italiana a Roma per la sede della nuova autorità europea delle dogane (EUCA) è stata presentata giovedì a Bruxelles nella residenza dell’ambasciatore italiano in Belgio. A sostenere la candidatura di Roma il ministro dell’economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, il ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il direttore di Adm Roberto Alesse, l’ad di Filiera Italia, Luigi Scordamaglia. A fare gli onori di casa dell’evento gli ambasciatori Federica Favi e Vincenzo Celeste. Nei saluti iniziali anche un video del ministro degli esteri Antonio Tajani. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
