L’istituto Luigi Sodo presenta il libro Da qualche parte noi

L’istituto Luigi Sodo annuncia la presentazione del libro “Da qualche parte noi”, un evento che promette di arricchire il panorama culturale e sociale di Cerreto Sannita. Un’occasione per approfondire tematiche significative e coinvolgere la comunità locale in un momento di riflessione e condivisione.

Tempo di lettura: 2 minuti Un momento di grande rilievo culturale e sociale è atteso a Cerreto Sannita. Venerdì 12 dicembre, alle ore 17:30, presso il Palazzo del Genio, si terrà la presentazione del libro dal titolo:  "Da qualche parte Noi". L'opera, edita da Selvaggio Edizioni, raccoglie un mosaico di storie, emozioni e prospettive scritte direttamente dai giovani autori dell'Istituto Paritario "Luigi Sodo", offrendo uno spaccato autentico sul loro mondo interiore e sulle loro visioni del futuro. L'evento, organizzato dall'Istituto Paritario "Luigi Sodo" in collaborazione con la casa editrice, vedrà la partecipazione di numerose personalità istituzionali e culturali.

