L’istituto Luigi Sodo presenta il libro Da qualche parte noi

L’istituto Luigi Sodo annuncia la presentazione del libro “Da qualche parte noi”, un evento che promette di arricchire il panorama culturale e sociale di Cerreto Sannita. Un’occasione per approfondire tematiche significative e coinvolgere la comunità locale in un momento di riflessione e condivisione.

Tempo di lettura: 2 minuti Un momento di grande rilievo culturale e sociale è atteso a Cerreto Sannita. Venerdì 12 dicembre, alle ore 17:30, presso il Palazzo del Genio, si terrà la presentazione del libro dal titolo: “Da qualche parte Noi”. L’opera, edita da Selvaggio Edizioni, raccoglie un mosaico di storie, emozioni e prospettive scritte direttamente dai giovani autori dell’Istituto Paritario “Luigi Sodo”, offrendo uno spaccato autentico sul loro mondo interiore e sulle loro visioni del futuro. L’evento, organizzato dall’Istituto Paritario “Luigi Sodo” in collaborazione con la casa editrice, vedrà la partecipazione di numerose personalità istituzionali e culturali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - L’istituto Luigi Sodo presenta il libro “Da qualche parte noi”

L’Istituto Luigi Sodo è lieto di invitarvi alla presentazione del libro “Da qualche parte, Noi”, scritto dai nostri studenti! Il volume, edito da Selvaggio Edizioni, raccoglie una serie di racconti nati durante il corso di scrittura creativa “Andiamo al Sodo”, guidato dai d - facebook.com Vai su Facebook

? Francesco Acerbi si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato risentimento al bicipite femorale della coscia destra. Vai su X