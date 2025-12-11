L’isteria collettiva rispetto alla Nss americana è sbagliata Gli spunti utili secondo da Empoli

La recente pubblicazione della Strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti ha suscitato un acceso dibattito in Europa. Tuttavia, l'isteria collettiva che ne è derivata è infondata. Secondo da Empoli, è importante analizzare con lucidità gli aspetti fondamentali di questa strategia, evitando reazioni eccessive e superficialità.

Non si è ancora sopito il clamore suscitato dalla pubblicazione della Strategia di sicurezza nazionale americana, una specie di masso nello stagno spesso paludato dell'opinione pubblica europea. Eppure dovrebbe essere arrivato il momento, dopo l'isteria di questi giorni, di guardarla a mente fredda. Al di là del fatto che si tratta certamente di un documento con evidenti toni propagandistici ad uso interno dove la premessa di tutto è lo slogan "America First", nulla di particolarmente sorprendente per chi segue le mosse di questa amministrazione, occorrerebbe leggerlo per bene prima di gridare allo scisma tra le opposte sponde dell'Atlantico oppure di affermare che il vero nemico individuato dal paper sia l'Europa.

