Lista degli stupri un altro caso a Roma | al liceo Carducci scritte con i nomi di due ragazze
Una nuova lista degli stupri emerge a Roma, questa volta al liceo Carducci in via Asmara, nel quartiere Africano. Dopo il caso al liceo Giulio Cesare, si susseguono le segnalazioni di scritte con i nomi di due ragazze, alimentando preoccupazioni e tensioni nella comunità scolastica.
Spunta una nuova lista degli stupri, e stavolta il caso è accaduto in un altro liceo di Roma. Dopo la terribile vicenda verificatasi al liceo statale Giulio Cesare, sempre nella Capitale, è la volta del liceo Carducci in via Asmara, nel quartiere Aficano. Il modus operandi è lo stesso: sulle piastrelle di un bagno degli studenti - nello specifico, il bagno al terzo piano - sono apparse delle scritte che ricordano molto quelle già viste al Giulio Cesare. A denunciare la situazione è stata la Rete degli studenti. " Sono due le scritte, e su una di queste erano riportati i nomi di due ragazze che poi sono stati cancellati, a pennarello, dagli stessi autori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
