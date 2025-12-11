L' Isola dei Famosi cancellata in primavera | la decisione definitiva di Pier Silvio Berlusconi

Mediaset ha annunciato la cancellazione de L'Isola dei Famosi dalla programmazione primaverile, confermando lo stop temporaneo del reality. Pier Silvio Berlusconi ha spiegato le ragioni di questa decisione e ha anticipato possibili date di ritorno, segnando un cambiamento significativo nel palinsesto televisivo dedicato ai programmi di intrattenimento.

Mediaset conferma lo stop all'Isola dei Famosi per la prossima primavera. Pier Silvio Berlusconi spiega i motivi dietro la pausa e anticipa quando il reality potrebbe tornare in palinsesto. Come da tradizione, anche quest'anno Pier Silvio Berlusconi ha incontrato la stampa per i saluti natalizi. Un appuntamento ormai fisso, durante il quale l'amministratore delegato Mediaset ha fatto il punto sul presente - e soprattutto sul futuro - dei reality show della rete. E le novità non mancano: alcune produzioni, vengono promosse a pieni voti, altre invece, come L'Isola dei Famosi, finiscono in panchina.

