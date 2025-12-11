L’Islanda diventa il quinto paese a boicottare l’Eurovision Song Contest

L’Islanda ha annunciato il suo boicottaggio dell’Eurovision Song Contest 2026, diventando il quinto paese a decidere di non partecipare. La decisione è stata presa in risposta alla comunicazione dell’European Broadcasting Union (EBU), che ha confermato la partecipazione di Israele all’evento, senza escluderlo.

L’Islanda ha dichiarato che non parteciperà all’Eurovision Song Contest 2026, dopo che l’organizzatore, European Broadcasting Union ( Ebu ) ha detto che Israele non sarà escluso dall’evento. L’emittente nazionale islandese ha dichiarato mercoledì che boicotterà l’Eurovision Song Contest del prossimo anno a causa dei disaccordi sulla partecipazione di Israele, unendosi ad altri quattro paesi che hanno abbandonato la competizione musicale pancontinentale. La scorsa settimana le emittenti di Spagna, Paesi Bassi, Irlanda e Slovenia hanno comunicato all’organizzatore del concorso, l’Unione europea di radiodiffusione, che non prenderanno parte al concorso di Vienna a maggio, dopo che gli organizzatori hanno rifiutato di espellere Israele per la sua condotta nella guerra contro Hamas a Gaza. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it