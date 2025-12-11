L’Invicta under 15 domina e si qualifica

L’Invicta under 15 si aggiudica la tappa di qualificazione al Memorial Brugnara, disputata al PalaMaroncelli di Marina di Grosseto. La squadra maschile, guidata da Sonia Feltri, ha superato in finale La Fenice Roma, dimostrando determinazione e qualità. Un risultato che apre le porte alla fase successiva della competizione.

L' Invicta under 15 vince la tappa di qualificazione al Memorial Brugnara. L'evento, che si è tenuto al PalaMaroncelli di Marina di Grosseto, ha visto vincere la formazione maschile allenata da Sonia Feltri che si è imposta in finale contro La Fenice Roma, una squadra solida e con fisicità davvero interessanti. L'Invicta è stata più cinica e determinata. Una prestazione eccellente che non ha lasciato scampo agli avversari. All'atto finale si qualificano entrambe le finaliste, con le due formazioni che comunque si ritroveranno a Trento i primi di marzo al Memorial Brugnara. Al terzo posto la squadra di Civitavecchia.