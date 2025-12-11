Lingotto d’oro da un chilo nascosto in auto | scatta il sequestro dopo un controllo della Finanza

Durante un controllo della Finanza, un uomo è stato sorpreso con un lingotto d’oro da un chilo nascosto in auto. L’individuo non ha fornito spiegazioni convincenti sulla provenienza del prezioso oggetto, portando al sequestro del bene. L’episodio evidenzia l’attenzione delle autorità nei confronti di eventuali irregolarità nel possesso di beni di valore elevato.

Aveva in auto un lingotto d’oro da un chilo e non è riuscito a fornire spiegazioni coerenti sulla sua provenienza. Così, quando la guardia di finanza di Luino (provincia di Varese, a pochi chilometri dal confine svizzero) lo ha fermato per un controllo, la situazione è rapidamente cambiata di. 🔗 Leggi su Quicomo.it