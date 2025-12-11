Linea Milano-Brescia in arrivo modifiche ai treni | tutti gli orari e i dettagli
Dal 14 dicembre al 6 febbraio, la linea Milano-Brescia subirà modifiche agli orari e alla circolazione di alcuni treni, a causa di lavori di manutenzione programmata presso la stazione di Romano. Le variazioni influenzeranno i servizi tra le due città, garantendo comunque il normale funzionamento della linea durante il periodo di intervento.
A partire dal 14 dicembre e fino al 6 febbraio la circolazione di alcuni treni fra Milano e Brescia sarà modificata per via di alcuni lavori di manutenzione programmata nella stazione di Romano. Lo spiega Rfi, la rete ferroviaria italiana, in una nota. Ecco di seguito tutte le variazioni:Il treno. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
