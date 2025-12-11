L’industria italiana cola a picco nuovo crollo per la produzione

L'industria italiana attraversa un momento di crisi, segnando un ulteriore calo della produzione. Dopo un'apparente ripresa, i dati di ottobre evidenziano una contrazione dell’1% rispetto al mese precedente, confermando un trend negativo e preoccupante per il settore industriale nazionale.

L’illusione di una ripresa è già svanita. La produzione industriale torna in negativo: a ottobre si registra un caso dell’1% rispetto al mese precedente. E il segno meno, spiega l’Istat, contraddistingue praticamente tutti i settori, con l’unica eccezione dell’energia. In affanno sono soprattutto i comparti auto, chimica e moda, ma la situazione è tutt’altro che rosea per l’intera industria italiana. Anche su base trimestrale il dato è negativo: tra agosto e ottobre il calo è stato dello 0,9% rispetto ai tre mesi precedenti. E la flessione si registra anche su base annuale, con un -0,3%. Nei primi dieci mesi del 2025, invece, la riduzione è stata dello 0,6% rispetto al 2024. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it