L’indiscrezione bomba su Rocío Munoz Morales e Stefano De Martino | Si amano in segreto

Un’indiscrezione sorprendente riguarda Rocío Munoz Morales e Stefano De Martino, secondo cui sarebbero una coppia segreta. La notizia, diffusa dal settimanale Diva e Donna, alimenta i rumors su un possibile amore nascosto tra i due, alimentando curiosità e speculazioni nel mondo dello spettacolo.

Rocío Munoz Morales e Stefano De Martino sarebbero una coppia: l’indiscrezione bomba arriva dal settimanale Diva e Donna, secondo cui i due avrebbero una relazione segreta. “Clamoroso De Martino e l’ex di Bova si sono innamorati. Stefano e Rocío si amano in segreto” si legge nella copertina del magazine. Al momento si tratta, per l’appunto, solamente di indiscrezioni: né l’attrice né il conduttore hanato il rumor. Non è la prima volta, però, che si parla dei due. A marzo, infatti, era stato il giornalista Gabriele Parpiglia a parlare di un avvicinamento tra Rocío Munoz Morales e Stefano De Martino. 🔗 Leggi su Tpi.it