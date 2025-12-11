L’INCLUSIONE NON HA BARRIERE Microcredito per Imprese e Sogni a Caserta

Il 15 dicembre a Caserta si terrà un evento dedicato al microcredito come strumento per promuovere l’inclusione sociale e sostenere le imprese locali. L’incontro, organizzato dall’Università “Luigi Vanvitelli”, mira a valorizzare i sogni imprenditoriali e le potenzialità di crescita di artigiani e start-up, evidenziando l’importanza di un’economia inclusiva e accessibile a tutti.

Caserta, 11 dicembre 2025 – Se hai un sogno imprenditoriale, se sei un artigiano che vuole crescere, o se semplicemente credi che l'inclusione sociale passi anche attraverso l'economia, c'è un appuntamento da non perdere! Lunedì 15 dicembre, alle ore 9:30, l' Università "Luigi Vanvitelli" (Dipartimento Scienze Politiche, Viale Ellittico, 31, Caserta) ospiterà un incontro fondamentale: "Il Microcredito Strumento Finanziario per le Imprese e l'Inclusione Sociale". Non si tratta solo di numeri e bilanci, ma di un vero e proprio motore per dare una chance a tutti, specialmente alle persone con disabilità.

