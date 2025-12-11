L' inchiesta sulla sanità D' Alcontres respinge tutte le accuse

Francesco Stagno D’Alcontres, ex primario del Policlinico e parlamentare messinese, si difende dalle accuse emerse nell’inchiesta sulla sanità che ha coinvolto 31 persone. L’ex primario ha dichiarato di respingere ogni addebito, mantenendo la propria posizione di integrità in un contesto giudiziario ancora in fase di sviluppo.

Ha respinto tutte le accuse Francesco Stagno D’Alcontres, l'ex primario del Policlinico e parlamentare messinese figura chiave nella recente inchiesta che ha scosso la sanità messinese con 31 indagati. Nel pomeriggio si è concluso il lungo l'interrogatorio, oltre quattro ore, davanti al giudice. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

L'inchiesta conta quattordici indagati tra agenti penitenziari e sanitari del carcere di Bellizzi #Avellino - facebook.com Vai su Facebook

Inchiesta sulla Sanità a Messina: Francesco Stagno d'Alcontres respinge le accuse - Francesco Stagno D’Alcontres ha respinto tutte le accuse e i suoi legali depositeranno nelle prossime ore la richiesta di riesame dell’ordinanza cautelare ... msn.com scrive

Francesco Stagno d’Alcontres, giovedì l’interrogatorio di garanzia - È fissato per la tarda mattinata di giovedì l’interrogatorio di garanzia del professor Francesco Stagno d’Alcontres, agli arresti domiciliari dal 5 ... Scrive canalesicilia.it