L' inchiesta sui finanziamenti dal cinema al pallone il ' Sistema di Paolo' contro l' asses

L’inchiesta svela il “Sistema di Paolo” e i suoi legami con finanziamenti nel mondo dello sport e del cinema, evidenziando come la gestione della giunta di Gualtieri abbia affrontato controlli sugli impianti comunali e le relative irregolarità. Un’indagine che mette in luce le dinamiche di potere e le pratiche di finanziamento nel settore pubblico e privato.

AGI - Quando la giunta di Roberto Gualtieri si è insediata all'interno dell'amministrazione capitolina esattamente quattro anni fa, uno dei primi atti dell'assessore allo Sport e Grandi Eventi, Alessandro Onorato, fu quello di dare mandato agli uffici di effettuare controlli stringenti sui 119 impianti sportivi comunali esistenti. Tra le irregolarità che allora emersero, una delle più gravi riguardava l'Ostiamare, tanto che il Comune di Roma chiuse lo stadio di via Amenduni, revocandone la concessione poiché la società presieduta da Roberto Di Paolo non disponeva delle necessarie autorizzazioni.

Fondi pubblici per il cinema spesi per le squadre di calcio: cosa rivela l'inchiesta su Alessandro Di Paolo - La procura di Roma sta indagando su una serie di bonifici sospetti legati ai finanziamenti al mondo del cinema, coinvolgendo società come 7 Colli, Ultranova ...

Fondi pubblici del cinema a club di calcio: la Procura di Roma indaga sui finanziamenti di Banca Progetto - La Procura di Roma accelera sull'inchiesta che intreccia calcio, finanziamenti pubblici e il sistema dei crediti garantiti.