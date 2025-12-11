L' inchiesta sui finanziamenti dal cinema al pallone il ' Sistema di Paolo' contro l' asses

Quattro anni fa, con l’insediamento della giunta Gualtieri, l’amministrazione capitolina ha avviato un’operazione di controlli approfonditi sugli impianti sportivi comunali, segnando un momento chiave nell’indagine sui finanziamenti nel mondo dello sport e del cinema. L’inchiesta svela un sistema di interessi che coinvolge vari settori e mette in discussione trasparenza e responsabilità.

AGI - Quando la giunta di Roberto Gualtieri si è insediata all'interno dell'amministrazione capitolina esattamente quattro anni fa, uno dei primi atti dell'assessore allo Sport e Grandi Eventi, Alessandro Onorato, fu quello di dare mandato agli uffici di effettuare controlli stringenti sui 119 impianti sportivi comunali esistenti. Tra le irregolarità che allora emersero, una delle più gravi riguardava l'Ostiamare, tanto che il Comune di Roma chiuse lo stadio di via Amenduni, revocandone la concessione poiché la società presieduta da Roberto Di Paolo non disponeva delle necessarie autorizzazioni.

