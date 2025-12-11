L’Impresario delle Smirne | l' opera di Goldoni per la stagione della Locride
L'Impresario delle Smirne, capolavoro di Goldoni, torna sulla scena per la stagione teatrale della Locride 2024-2025. Promosso dal Centro Teatrale Meridionale e diretto artisticamente da Domenico Pantano, questo classico del teatro italiano apre un nuovo capitolo della rassegna, offrendo al pubblico un appuntamento imperdibile con la comicità e la satira dell'opera goldoniana.
