L’imbarazzo di Gualtieri sulla manifestazione pro Ue

Ilfoglio.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Roma, Gualtieri, esprime chiaramente la sua posizione sulla manifestazione pro UE, sottolineando che non sarà la città a guidarla e che non rappresenta una priorità per l'amministrazione. La dichiarazione riflette una posizione distaccata rispetto all'evento, evidenziando una certa esitazione e imbarazzo rispetto alla partecipazione o al supporto ufficiale.

“Se vogliono fare una manifestazione la facciano, di certo non saremo noi i capofila. Non è una nostra priorità. Abbiamo un sacco di cose da fare: l’inaugurazione delle metro, il termovalor. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

l8217imbarazzo di gualtieri sulla manifestazione pro ue

© Ilfoglio.it - L’imbarazzo di Gualtieri sulla manifestazione pro Ue

l8217imbarazzo gualtieri manifestazione proL'imbarazzo di Gualtieri sulla manifestazione pro Ue - Il Campidoglio in linea con il Nazareno tace sulla proposta di FIlippo Sensi (Pd) per una nuova piazza per l’Europa e Kyiv ... Scrive ilfoglio.it