L’imbarazzo di Gualtieri sulla manifestazione pro Ue

Il sindaco di Roma, Gualtieri, esprime chiaramente la sua posizione sulla manifestazione pro UE, sottolineando che non sarà la città a guidarla e che non rappresenta una priorità per l'amministrazione. La dichiarazione riflette una posizione distaccata rispetto all'evento, evidenziando una certa esitazione e imbarazzo rispetto alla partecipazione o al supporto ufficiale.

"Se vogliono fare una manifestazione la facciano, di certo non saremo noi i capofila. Non è una nostra priorità. Abbiamo un sacco di cose da fare: l'inaugurazione delle metro, il termovalor.

