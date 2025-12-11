Lily Collins torna sotto i riflettori grazie a look recenti che confermano la sua abilità nel fondere archivi fashion e tendenze contemporanee

Lily Collins si riconferma protagonista dello stile, mescolando con maestria pezzi d'archivio e tendenze moderne. Con l'attenzione rivolta sulla sua eleganza e versatilità, la sua presenza si fa ancora più evidente in vista della prossima stagione di Emily in Paris, attirando l'interesse di appassionati e addetti ai lavori.

Con la nuova stagione di Emily in Paris in arrivo, lo stile di Il 10 dicembre, Collins ha scelto un cappotto animalier vintage di Roberto Cavalli: silhouette strutturata, tocchi early 2000s e accessori minimal per un outfit deciso da diva metropolitana. Il giorno precedente, l'attrice ha scelto un look Fendi Resort composto da mini abito brillante e cappotto appoggiato sulle spalle. Un equilibrio tra disinvoltura e opulenza che esalta la sua eleganza. Infine, al Jimmy Fallon Tonight Show, Collins ha indossato un vestito midi cut-out vintage Fendi del 1997, sofisticato e sensuale che conferma la forza intramontabile dell'archivio.

Lily Collins accanto a suo padre, il leggendario musicista britannico Phil Collins. Lily Collins, nota per il suo ruolo da protagonista nella serie Netflix Emily in Paris, è la figlia di Phil Collins e della sua seconda moglie, Jill

