Lily Collins in quanto millennial ha una passione per le Spice Girls in particolare per Victoria Beckham | il loro incontro è virale

Lily Collins, rappresentante della generazione millennial, rivela la sua passione per le Spice Girls, in particolare per Victoria Beckham, alias Posh Spice. Il loro incontro è diventato virale, suscitando entusiasmo tra i fan. Un momento che unisce la passione delle nuove generazioni per le icone degli anni ’90 e la celebrazione di un legame speciale con la stilista e cantante.

Anche Lily Collins, in quanto “millennial”, ha una grande passione, e cioè le Spice Girls, in particolare per la Posh Spice, Victoria Beckham. E proprio la presenza di Victoria da Jimmy Fallon nella stessa serata dell’attrice ha dato vita a un divertente video diventato in poco tempo virale. Collins, 36 anni, in queste settimane è impegnata nella promozione della nuova stagione di Emily in Paris, e ha partecipato al Tonight Show di Jimmy Fallon proprio per parlarne. Nella stessa puntata, però, era ospite anche Victoria Beckham, e l’attrice ha voluto celebrarla con un video ironico. Lily Collins canta Wannabe e spunta Victoria Beckham. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Lily Collins, in quanto “millennial”, ha una passione per le Spice Girls, in particolare per Victoria Beckham: il loro incontro è virale

Lily Collins accanto a suo padre, il leggendario musicista britannico Phil Collins. Lily Collins, nota per il suo ruolo da protagonista nella serie Netflix Emily in Paris, è la figlia di Phil Collins e della sua seconda moglie, Jill - facebook.com Vai su Facebook

Ecco chi ha rubato la Baguette viola a Carrie Bradshaw: Lily Collins! - L'iconica borsa paillettata protagonista di Sex and The City, rivista nel recente sequel, ha fatto breccia anche nel cuore di un'altra star e trendsetter delle serie tv ... Si legge su vanityfair.it

Emily in Paris, i look di Lily Collins nel primo libro dedicato alla moda della serie tv - Leggi su Sky TG24 l'articolo Emily in Paris, i look di Lily Collins nel primo libro dedicato alla moda della serie tv ... Segnala tg24.sky.it