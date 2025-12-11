Liliana Resinovich sit in per chiedere giustizia l’amico | Scriverò a Mattarella

A quattro anni dalla scomparsa di Liliana Resinovich, amici e parenti si sono riuniti in un sit-in davanti al tribunale di Trieste per chiedere giustizia e verità sul suo caso, con la promessa di scrivere anche al Presidente Mattarella. La manifestazione riflette il desiderio di chiarezza e di approfondimento sulle circostanze della morte della donna.

Roma, 11 dicembre 2025 – Giustizia e verità per Liliana Resinovich. Lo hanno chiesto a gran voce, con cartelli e con un sit-in davanti al tribunale di Trieste, una trentina di amici e parenti della donna, scomparsa quattro anni fa, il 15 dicembre 2021 e ritrovata cadavere nel parco cittadino di San Giovanni il 5 Gennaio successivo. In tanti mostravano sui cartelli un'immagine di Liliana. Per non dimenticare, per tenere accesa la speranza che si faccia luce su quello che resta ancora un giallo. Presente al sit in anche il fratello della donna, Sergio Resinovich, che ha avuto parole di rabbia in particolare contro l'uomo che qualche settimana fa ha detto di aver ceduto sacchi neri a sua sorella tempo prima della scomparsa, sacchi simili a quelli all'interno dei quali è stato rinvenuto il corpo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Liliana Resinovich, sit in per chiedere giustizia, l’amico: “Scriverò a Mattarella”

