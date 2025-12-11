Liceo Fontana piove nelle aule due mesi dopo l’inaugurazione

A soli due mesi dall'inaugurazione, il Liceo Fontana si trova ad affrontare gravi problemi strutturali e di sicurezza, tra infiltrazioni d'acqua, fili elettrici scoperti e compensazioni ambientali ancora non realizzate. Una situazione che solleva preoccupazioni sulla qualità e la gestione dell'edificio, mettendo in discussione l'efficacia delle procedure di controllo e manutenzione.

Infiltrazioni d'acqua dal tetto, fili della corrente elettrica scoperti e lasciati a penzoloni, compensazioni ambientali non pervenute. È quello che succede al liceo artistico Fontana di Arese a soli due mesi dall'inaugurazione del nuovo padiglione. Un intervento atteso da almeno un decennio, realizzato da Città Metropolitana di Milano grazie ad un investimento di 1,9 milioni di euro finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma con tante criticità. La denuncia arriva dalla sezione locale della Lega. "L'ampliamento del liceo artistico Fontana è stato inaugurato il 3 ottobre scorso con oltre un anno e mezzo di ritardo, ma presenta già gravi difetti strutturali e problemi di degrado – spiega Walter Lanticina, segretario cittadino della Lega –.

