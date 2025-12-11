Licenziamento confermato per dipendente Eav | Vendita di biglietti falsi e manomissioni

Il Tribunale di Napoli ha confermato il licenziamento di un dipendente dell’Eav, in servizio alla stazione di Pompei, accusato di aver venduto biglietti falsi e di aver manomesso sistemi di biglietteria. La decisione ha respinto il ricorso dell’uomo, sottolineando la legittimità delle misure adottate dall’azienda per tutelare la sicurezza e l’integrità del servizio.

