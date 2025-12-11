Libri d’artista alla Badii l’inaugurazione

La biblioteca comunale Gaetano Badii di Massa Marittima presenta la mostra ’Libri d’artista’, aperta fino al 4 aprile. L’esposizione propone un viaggio tra opere innovative e sperimentali, mettendo in luce una delle forme più affascinanti dell’arte contemporanea. Un’occasione per scoprire il connubio tra letteratura e arti visive in un percorso ricco di creatività.

MASSA MARITTIMA La biblioteca comunale Gaetano Badii di Massa Marittima ospita, da oggi al 4 aprile, la mostra ’ Libri d’artista ’, un percorso espositivo dedicato a una delle forme espressive più sperimentali e affascinanti dell’ arte contemporanea. L’inaugurazione è prevista per oggi alle 18. All’interno delle celebrazioni per gli Ottocento anni del Comune di Massa Marittima, la mostra, ideata e organizzata dall’ Associazione culturale Art@ltro Aps, propone il libro come testimonianza preziosa della creatività contemporanea: un oggetto reinventato attraverso materiali, formati e linguaggi capaci di rompere regole e codici editoriali. 🔗 Leggi su Lanazione.it