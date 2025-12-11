Libertà Stampa passa mozione CDestra
La Camera approva a larga maggioranza la mozione della maggioranza sulla libertà di stampa, con 145 voti favorevoli e 109 contrari. La decisione rappresenta un significativo passo avanti nel dibattito sulla tutela dell'informazione e della libertà di espressione nel paese.
12.00 Via libera della Camera alla sola mozione della maggioranza sulla Libertà di Stampa. 145 sì e 109 no. Respinti i tre testi delle opposizioni. 142 no, 103 sì, 15 astensioni, per la mozione di Pd-M5s-Avs. Bocciate anche le mozioni di Azione ( 142 no, 112 sì, 8 astensioni) e Iv ( 143 no, 120 sì). Critiche le opposizioni. Per il capogruppo Pd in commissione parlamentare di Vigilanza Rai, Graziano: "La riduzione della libertà di stampa riduce la libertà della democrazia". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Rossini TV. . REVOCA DELLA BENEMERENZA A FRANCESCA ALBANESE, BARTOLOMEI: "LA LIBERTA' DI STAMPA È SACRA" - facebook.com Vai su Facebook