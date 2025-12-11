Liam Gallagher spezza il sogno dei fan con poche parole

Liam Gallagher ha annunciato che nel 2026 non ci saranno concerti, lasciando molti fan delusi e senza speranze di assistere a nuove date. Le sue parole sono state chiare, spezzando i sogni di coloro che attendevano con ansia un tour o uno spettacolo nel prossimo futuro. Un messaggio che ha suscitato delusione tra i suoi seguaci più affezionati.

“Annuncia le date del 2026”, “ Mi dispiace ma non faremo niente nel 2026 “. Poche parole che spezzano il sogno dei tantissimi che sono rimasti a bocca asciutta, ovvero senza biglietti. Di cosa parliamo? Degli Oasis. E in particolar modo di Liam Gallagher che su X conferma di non avere in programma un proseguimento immediato delle date del tour della reunion. Sarà davvero così? Chissà, con il minore dei fratelli coltelli non si può sapere. Già nei giorni scorsi, il frontman degli Oasis aveva parlato del fatto che – fosse per lui – sarebbe ancora in tour ma non è il solo giocatore in campo. Tradotto: c’è da vedersela con Noel. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Liam Gallagher spezza il sogno dei fan con poche parole

Liam Gallagher sugli Oasis: «Mi spiace, non faremo niente nel 2026». Ci dobbiamo fidare? Vai su X

Liam Gallagher sugli Oasis: «Mi spiace, non faremo niente nel 2026». Ci dobbiamo fidare? - facebook.com Vai su Facebook

Liam Gallagher nella nuova campagna di Stone Island è il sogno di ogni fan degli Oasis - A rendere questo ritorno più di una semplice speranza ci pensa Stone Island, che per il secondo capitolo della sua campagna dedicata alla community che gravita intorno al brand ha scelto di chiamare a ... Riporta gqitalia.it